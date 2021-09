Sesso al centro massaggi con 20 euro in più: chiuso il locale

Faceva prostituire alcune connazionali nel centro massaggi da lui gestito in via Nino Bixio a Milano. I carabinieri, venerdì sera, hanno deciso di controllare il centro e alla fine hanno denunciato l'uomo (un cinese di 33 anni) per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché occupazione di stranieri privi del permesso di soggiorno.

I militari hanno scoperto che, all'interno del locale, quattro donne cinesi svolgevano continuativamente l'attività di prostituzione, offrendo prestazioni sessuali con un supplemento di 20 euro. Il titolare del centro massaggi non era presente al momento del controllo ed è tuttora irreperibile.

Oltre alla denuncia, all'uomo sono state comminate varie sanzioni amministrative: oltre 17 mila euro per tutte le norme sul lavoro in nero violate, ma anche 2.200 euro perché mancava la cartellonistica sul divieto di fumo e 400 euro per non avere controllato il green pass a un cliente.

Una delle dipendenti, una 41enne, è stata denunciata per ingresso illegale in Italia, e l'intero locale è stato sequestrato insieme alla somma di 4.050 euro trovata in cassa.