Perché agricoltori e allevatori protestano in piazza a Milano (con le mucche)

Dalle loro campagne al centro della città. Oggi, giovedì 17 febbraio, allevatori e agricoltori lombardi scendono in piazza a Milano per protestare contro il caro bollette e difendere il Made in Italy.

"Se i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto", hanno spiegato da Coldiretti in una nota, denunciando "una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mla imprese agricole che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate dalle speculazioni come conferma l’analisi Ismea sul prezzo del latte pagato agli allevatori molto al di sotto del costo medio di produzione salito nelle stalle a 46 centesimi al litro".

Per questo i manifestanti si ritrovano sotto la Prefettura, portando con sé anche due vitelli, i "nipoti della mucca Giustina, simbolo della battaglia per un prezzo del latte giusto". Sotto la Madonnina, alla presenza del presidente della Coldiretti interprovinciale Alessandro Rota, annunciati anche interventi del presidente del Pirellone, Attilio Fontana, e della vicesindaca del comune di Milano, Anna Scavuzzo.

In largo 11 settembre sarà anche aperta la prima "esposizione sui rincari di bollette e materie prime che stanno strozzando gli agricoltori".