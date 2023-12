Il Naviglio Grande si tinge di verde, gli attivisti in protesta: "Il governo parla, la Terra affonda"

Il Naviglio Grande si è tinto di verde. Al suo interno una casetta di cartapesta affondava. E, poi, uno striscione appeso al ponte Alda Merini con lo slogan “Il governo parla, la Terra affonda”. È quanto accaduto oggi a Milano, a opera degli attivisti del collettivo Extinction Rebellion che, contestualmente, hanno distribuito volantini cantando “My heart will go on”, canzone di Celine Dion tratta dal Titanic. Si tratta di una metafora, come spiega il gruppo in una nota: “Rimanda all’iceberg di fronte a noi che i governi continuano a ignorare”.

La protesta arriva a tre giorni dalla Cop28, la conferenza internazionale sul clima. “Denunciamo senza mezzi termini il fallimento della leadership mondiale nell’affrontare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa”, spiega Extinction Rebellion. “Una giornata di azioni che si inserisce nella ‘Giornata mondiale per la giustizia climatica’, indetta dalla Climate Justice Coalition e rilanciata in Italia anche dalla Cgil”, spiega il gruppo.

“Mentre a Dubai si avvia alla conclusione la Cop28, ancora una volta senza un accordo sull'uscita dal fossile, Extinction Rebellion ci mette di fronte alle immagini distopiche di un mondo tradito da chi lo governa, che irresponsabilmente continua a bruciare carbone, petrolio e gas. Un mondo in cui le emissioni sono in costante aumento e alluvioni, siccità, ondate di calore sono sempre più frequenti in ogni parte del pianeta, provocando morti e danni per centinaia di miliardi ogni anno”, spiegano.

La manifestazione e le azioni sono state riproposte in diverse città d’Italia. Stesso modus operandi per Torino, nel fiume Po, mentre a Bologna si è scelto il presidio del canale del Reno. A Roma è apparso uno striscione sull’isola Tiberina, mentre le acque del Tevere sono state colorate di verde. Anche le acque di Venezia si sono tinte: tre persone si sono calate dal Ponte di Rialto.