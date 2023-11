Stop ai sensori per l'angolo cieco: scatta la protesta davanti a Assotir

Caschi bianchi sull'asfalto, accanto i nomi di chi è stato travolto e ucciso da un camion mentre era in bici. È la protesta che è andata in scena in via Restelli a Milano, davanti alla sede di Assotir, nella mattinata di lunedì 27 novembre.

Nei giorni scorsi l'associazione delle imprese di trasporto ha vinto un ricorso al Tar contro l'obbligo di sensori per l'angolo cieco sui mezzi pesanti che circolano a Milano, norma varata a ottobre dal comune di Milano dopo diversi incidenti mortali tra camion e ciclisti-pedoni. Il comune ha annunciato che presenterà ricorso al consiglio di Stato, ma nel frattempo il divieto è stato annullato. I ciclisti in picchetto all'angolo tra via Pola e via Restelli (zona Isola) chiedono di essere ascoltati dai dirigenti di Assotir per evitare altre morti sulle strade di Milano.

Perché il Tar ha annullato la norma

Il Tar ha accolto il ricorso di Assotir "in ragione dell'incompetenza del comune". "È palese che un dispositivo volto a scongiurare incidenti in danno di pedoni e ciclisti", prosegue la sentenza, "risponda a un'esigenza di ordine pubblico e sicurezza". In breve: secondo il Tar dovrebbe essere lo Stato a legiferare su questi temi, non il comunale di Milano.