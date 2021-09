La Stazione Centrale di Milano 'invasa' da cacciatori

"Politici, attenti, la caccia non si tocca", "Regione Lombardia, vergogna" e "Rolfi, le cornacchie e gazze cacciale tu". Sono alcuni dei messaggi che si leggevano sugli striscioni dei cacciatori che nel pomeriggio di lunedì 27 settembre 'armati', per fortuna solo di giubbini catarinfrangenti, si sono radunati davanti alla Stazione Centrale, per poi sfilare in corteo fino a Palazzo Lombardia.

La protesta, per la quale sono accorsi diversi pullman da tutta la Lombardia, è stata organizzata per ribellarsi allo stop alla caccia deciso dal Tribunale amministrativo regionale accogliendo il presentato dalla Lac (Lega abolizione caccia). I cacciatori hanno protestato contro Regione e assessore all'Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi nonostante proprio Palazzo Lombardia avesse espresso il proprio disappunto per la decisione del Tar. A rimanere aperta dopo la decisione del Tar era stata comunque la caccia di selezione "agli ungulati oggetto di specifici piani di prelievo".

Rolfi aveva anche spiegato che stava lavorando a un provvedimento per consentire la ripresa dell'attività venatoria. Ma i cacciatori radunati davanti alla Centrale hanno preso di mira proprio l'assessore e la Regione chiedendo un ritorno immediato dell'attività venatoria.