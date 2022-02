Oggi gli studenti di Milano saranno "marea"

È il giorno degli studenti. È il giorno della loro rabbia. Oggi, venerdì 11 febbraio, va in scena a Milano la protesta dei liceali meneghini, e non solo, che si ritrovano alle 9 in largo Cairoli per manifestare tutto il loro dissenso verso un'istituzione che ormai non sentono più loro. La mobilitazione è stata preceduta da giornate movimentate con una serie di occupazioni che si sono verificate, un giorno dopo l'altro, al Carducci, al Vittorio Veneto e, l'ultima in ordine di tempo, al Beccaria.

"Oggi saremo marea contro la loro normalità", hanno annunciato in mattinata dall'unione degli studenti di Milano, che ha organizzato il presidio. Ad innescare le manifestazioni di questi giorni sono stati, più di tutti, due eventi: la morte del 18enne Lorenzo Parelli, il giovane che ha perso la vita mentre lavorava in una fabbrica in provincia di Udine per l'alternanza scuola lavoro - che già aveva spinto gli studenti a scendere in piazza - e il ritorno della maturità al passato, dopo lo stop causa covid degli ultimi due anni.

Da qui la scelta di occupare e di far sentire la propria voce in strada. "Da anni chiediamo un'inversione di rotta sulla scuola pubblica, rivoluzionando l'attuale modello. Dall'anno scorso abbiamo occupato, presidiato, messo in discussione le nostre scuole", hanno spiegato dall'Uds. "Il 19 novembre ci siamo mobilitati in tutta Italia ottenendo - qui a Milano - un tavolo con città Metropolitana sull'edilizia scolastica in cui fin'ora le istituzioni non hanno avanzato proposte di finanziamento straordinarie. Oggi nel frattempo ci crollano tetti in testa per una folata di vento e i sistemi di riscaldamento ci lasciano al gelo: anni di definanziamenti e ritardi dei governi e delle istituzioni locali che non possiamo più tollerare", hanno proseguito nel comunicato con cui hanno annunciato la protesta.

"In più, pure dopo la morte di un ragazzo di un centro di formazione professionale di Udine in stage, non viene messo minimamente in discussione l'attuale rapporto tra scuola e lavoro. Anzi, continuano imperterriti i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - la vecchia alternanza scuola lavoro - o stage non formativi, che spesso ci abituano allo sfruttamento, che non sono sicuri e ci impongono manodopera senza diritti", hanno rimarcato i ragazzi.

"Il nostro sistema scolastico e le politiche del governo, poi, contribuiscono ad un malessere psicologico generale: potevano introdurre l'insufficiente bonus psicologico ma hanno avuto il coraggio di escludere pure questa misura. In tutta risposta il ministro Bianchi e l'intero governo decidono di ignorare la nostra voce. Anzi, con la scusa del 'ritorno alla normalità' propongono una forma di esame di Stato simile a quella pre covid, che già contestavamo", hanno sottolineato da Uds. E ancora, sempre in riferimento all'esecutivo: "Non mette in discussione il sistema di alternanza scuola lavoro, fa passare il Pnrr come un piano salvifico mentre sappiamo che non solo stanzia pochi fondi senza confrontarsi con noi, ma - hanno concluso gli studenti - ripropone la stessa visione di scuola che non possiamo più tollerare".

Sempre venerdì un secondo presidio è previsto alle 9.30 fuori dal liceo Manzoni, a inizio gennaio occupato dagli studenti. "La scuola è l’arma più potente per cambiare il mondo. Ma se la scuola diventa uno strumento per alimentare un sistema capitalista basato sul lavoro non retribuito, senza garantire sicurezza ai lavorator? E se le decisioni inerenti alla scuola sono imposte dall’alto, in modo illogico e classista? E se quando chi vive davvero la scuola, stanco di vedere il proprio futuro in balia di istituzioni incapaci e opportuniste, prova a ribellarsi e chiedere un cambiamento, lo Stato risponde con repressione e polizia? Tu cosa faresti? È il momento di agire e reagire", l'appello del collettivo scolastico.