Interrompono l'evento per "premiare" Maran: "Milano favorisce solo i ricchi"

Un gruppo di ragazzi è intervenuto durante la prima giornata del forum rigenerazione urbana per conferire un premio molto particolare. Si tratta dei giovani del collettivo Cantiere che, durante una delle tavole rotonde in atto al Mudec, si sono avvicinati al palco per il siparietto: “Siamo qua per presentare il premio più importante nella storia della pubblica amministrazione milanese: il mattone d’oro. Solo e unico vincitore Pierfrancesco Maran (assessore alla casa, ndr)”.

Secondo quanto spiegato da uno dei ragazzi, il premio sarebbe il simbolo della speculazione edilizia a Milano. Nonostante i tentativi di allontanamento, i ragazzi di Cantiere hanno proseguito la “premiazione”, per poi dare spiegazioni precise in una nota.

“Abbiamo voluto insignirlo di questo premio per la sua grandissima abilità nel trasformare la città in un paradiso per gli investimenti immobiliari e la cementificazione”, affermano. Il messaggio prosegue con una serie di complimenti ironici su quello che per loro è stato l’operato dell’assessore: “Gli facciamo i complimenti per essere riuscito in modo così efficiente a svendere il patrimonio di Erp, e per la freddezza che è riuscito a dimostrare di fronte a persone e famiglie sfrattate. Gli facciamo i complimenti per la sua trovata del welfare ‘non solo per i poveri’, anzi per tutti tranne che per i poveri - proseguono -. Ci congratuliamo per essersi inserito nel solco di una grande amministrazione che vanta il 60% di turnover abitativo in quindici anni, essendo riusciti a espellere più di 300mila milanesi dalla loro città”.

Una città attrattiva che “relega ai margini poveri, studenti, precari e stranieri”, affermano i ragazzi del collettivo che definiscono Milano un posto per ricchi, dove solo i ricchi beneficiano delle politiche dell’amministrazione comunale in tema di case.