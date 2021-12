La protesta dei no green pass in centro a Milano è stata stroncata sul nascere

È stata stroncata sul nascere la protesta dei no pass in piazza Duomo a Milano di sabato 4 dicembre. I pochi attivisti che si sono presentati in centro per dare vita a una protesta abusiva (poco più di una ventina, secondo quanto appreso da MilanoToday) sono stati intercettati dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa e spinti verso l'angolo tra il Museo del Novecento e Palazzo Reale dove sono stati identificati.

Nelle fasi iniziali tre attivisti che si sono rifiutati di fornire le generalità sono stati prelevati dalle forze dell'ordine e accompagnati negli uffici della questura. Per il momento non risultano criticità.

Sempre nel pomeriggio di sabato 4 dicembre alcuni esponenti della galassia novax (circa una 70ina) hanno dato vita a un presidio statico - autorizzato dalla questura - all'Arco della Pace. Anche in quel caso non si erano registrate criticità.