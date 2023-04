A Milano protesta davanti a Ikea

Protesta davanti alla sede di Ikea di via a Alberico Albricci, 8, a Milano. Nella mattinata di giovedì 27 aprile FlaicaUniti - Cub ha dato vita a un presidio per opporsi alla decisione del colosso dei mobili di escludere il sindacato dalle trattative nazionali per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale.

"Ikea - si legge in una nota della sigla sindacali -. Lo ha fatto perché siamo un sindacato che difende strenuamente i diritti dei lavoratori e perché abbiamo presentato una piattaforma che rivendica aumenti salariali, riduzione della flessibilità, eliminazione di ingiuste differenziazioni tra i lavoratori e delle esternalizzazioni selvagge, piena democrazia in azienda. Per questa esclusione, che riteniamo discriminatoria, ci siamo rivolti al giudice del lavoro di Milano che in data 29.06.2022 ha condannato l’azienda per condotta antisindacale affermando che il datore di lavoro deve scegliere i propri interlocutori sindacali in base alla loro effettiva rappresentatività e, pertanto, non può escludere le organizzazioni sindacali che difendono in maniera intransigente i diritti dei lavoratori se queste hanno effettivo consenso".

"Ikea - continua il sindacato - ha impugnato il decreto sostenendo che la causa doveva essere promossa in un altro Tribunale, quello di Monza, ottenendo la dichiarazione di 'incompetenza territoriale' del giudice di Milano. Tutto ciò, comunque, non ci ferma. Abbiamo già ripresentato il ricorso per condotta antisindacale al Tribunale di Monza e Ikea ha già rifiutato la proposta conciliativa del giudice di aprire un tavolo 'separato' di contrattazione con noi. Iniziano inoltre le 'ritorsioni' aziendali: Ikea, che già impediva ai dirigenti del nostro sindacato di partecipare alle assemblee indette dai nostri delegati sindacali presso lo store di Corsico, ora impedisce anche lo svolgimento della sola assemblea ai nostri delegati sindacali".

I partecipanti alla protesta, a partire dalle 10, si sono riuniti sotto la sede di Federdistribuzione (Associazione datoriale di Ikea) per rivendicare il diritto alla democrazia nei luoghi di lavoro e il diritto a un rinnovo dignitoso del Contratto nazionale della distribuzione moderna organizzata.