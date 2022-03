La protesta degli infermieri davanti alla Regione Lombardia

"Ho ascoltato le richieste degli infermieri di Nursing Up, incontrandoli davanti a Palazzo Pirelli" di Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, teatro di una protesta del sindacato.

"Ritengo che la stabilizzazione della loro professionalità attraverso contratti dignitosi e la garanzia di più tutele in termini di sicurezza sul lavoro - troppe le aggressioni che si consumano a danno del personale sanitario - sia il minimo che Regione Lombardia possa fare. Soprattutto nei confronti di professionisti che fino a ieri chiamavamo eroi". A parlare è il consigliere regionale M5S Gregorio Mammì, al termine della manifestazione di protesta degli infermieri davanti a Palazzo Pirelli.

"Oggi il sacrificio e la dedizione professionale degli infermieri vanno riconosciuti. E intendiamoci, stiamo parlando del minimo che le istituzioni possano fare. Motivo per cui devono farlo subito", esorta. "Il 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, il Movimento 5 Stelle - - informa Mammì - ha organizzato un convegno sul tema. Interverranno i rappresentanti di Ordini professionali, sindacati e associazioni di settore. Sarà un'altra occasione per far arrivare a chi governa la nostra regione, la voce degli infermieri".