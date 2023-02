La protesta dei lavoratori ex Simply Auchan a Milano

"Il lavoro è dignità non carità". Sostengono questo striscione alcuni degli dipendenti ex Simply Auchan che giovedì mattina hanno protestato in piazza Frattini, a Milano. Tutti loro, da 28 mesi in cassa integrazione, hanno fatto sentire la propria voce approfittando dell'inaugurazione del nuovo punto vendita Lild.

I 17 dipendenti di Margherita Distribuzione (Conad), attualmente in cassa integrazione fino al prossimo 31 marzo, in precedenza già addetti di questa filiale, ad insegna Simply Market Sma, non sono stati assunti da Lidl, l'azienda che ha rilevato la superficie per aprire un nuovo supermercato.

Con loro i sindacati del terziario del territorio di Milano Filcams - Fisascat - Uiltucs, che ritengono tale decisione profondamente sbagliata perché non tiene conto del disagio di queste persone, rimaste senza un posto di lavoro e senza prospettive occupazionali per il proprio futuro.

"Si tratta, peraltro, di professionalità con tanta esperienza nel settore della distribuzione alimentare, che meriterebbero, dopo tanti anni di lavoro e di sacrifici, di essere maggiormente considerate", spiegano i sindacati. "Le aspettative degli abitanti della zona, inoltre, oltre alla nuova apertura del supermercato, sono rivolte alla presenza delle lavoratrici e dei lavoratori che erano occupati nel medesimo esercizio, anche se alle dipendenze di un'altra azienda e sotto una diversa insegna commerciale", dicono.

Le organizzazioni sindacali ritengono, dunque, sia indispensabile dare una risposta adeguata al problema sociale e occupazionale, al cui esito è legato il destino di decine di persone, in prevalenza donne non più giovanissime, e lo stesso confronto, tuttora aperto, con i ministeri e gli enti competenti per materia e ambito territoriale. "L'auspicio - per i sindacati - è che prevalga, ovviamente, una soluzione positiva e responsabile della vertenza, attraverso un adeguato e proporzionato coinvolgimento da parte di tutti i soggetti interessati, a partire, proprio, dall'azienda Lidl".