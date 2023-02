Sale la protesta degli anarchici: fiamme e pietre fuori da Opera (e doppio presidio per Cospito)

Milano cuore della protesta anarchica. Non si abbassa la tensione in città dopo l'arrivo nel carcere di Opera di Alfredo Cospito, l'anarchico che è in carcere da dieci anni per il ferimento di un top manager di Ansaldo Nucleare, l'amministratore delegato Roberto Adinolfi, avvenuto nel 2012, e che sta scontando anche una condanna a 20 anni di reclusione per alcuni attentati 'firmati' dalla Federazione anarchica informale, considerata terroristica, per fatti del 2006, quando vennero piazzate bombe vicino ad una caserma dei carabinieri a Fossano, in provincia di Cuneo.

Cospito si trova al 41 bis, il regime di carcere duro, ed è in sciopero della fame da più di 100 giorni, un digiuno che ha reso precarie le sue condizioni di salute, tanto da giustificarne il trasferimento nel carcere meneghino da Sassari. La notte del suo arrivo, a Milano sono state incendiate due auto della polizia locale, gesto poi rivendicato dalla rete anarchica. Martedì sera, invece, decine di manifestanti si sono ritrovati fuori da Opera, dove hanno acceso fuochi e intonato cori per i detenuti. "Speriamo che anche Alfredo abbia sentito il nostro calore", le parole degli attivisti.

E non sono mancati momenti di tensione. Un'auto della polizia penitenziaria è stata infatti colpita da pietre mentre faceva il giro del muro di cinta del carcere di Opera con l'attacco che sarebbe opera presumibilmente proprio del gruppo di anarchici in protesta contro la detenzione di Cospito in regime di "carcere duro". Lo stesso trattamento è stato riservato al giornalista del Tg2 Stefano Fumagalli, che è stato aggredito con la sua troupe fuori dal penitenziario.

E le proteste per Cospito non sono finite. Venerdì alle 18 è infatti in programma un raduno fuori dalla stazione centrale, mentre sabato gli anarchici si troveranno alle 14.30 davanti a Opera per un "grande presidio che porti calore e solidarietà al compagno e a tutti i detenuti".