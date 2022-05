"L'azienda non ci paga": operai salgono su una gru di Milano

Due operai sono saliti su una gru in un cantiere al civico 31 di via Ugo Betti a Milano (zona Bonola) nella mattinata di martedì 24 maggio. Si tratta di due dipendenti di una ditta che ha vinto un subappalto nel cantiere e che lamentano di non essere stati pagati.

Non sono i soli operai che stanno protestando: altri 8 sono saliti sul tetto dell'edificio attualmente in ristrutturazione. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, le ambulanze e i carabinieri che stanno cercando di intavolare una trattativa con i lavoratori e la ditta per cui lavorano.