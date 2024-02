Esselunga Firenze: protesta a Milano contro morti sul lavoro

Troppe morti sul lavoro. A Milano i sindacati hanno organizzato un presidio. L'appuntamento è per oggi, mercoledì 21 febbraio, alle 16 in largo 11 settembre 2001 davanti alla Prefettura. La manifestazione avviene nello stesso giorno dello sciopero di due ore indetto da Cgil, Uil, Filea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil. La decisione arriva dopo l'ultima tragedia: il crollo del cantiere Esselunga a Firenze.

"Siamo stanchi di ascoltare parole di cordoglio". Questo il claim per spingere le istituzioni a mettere il lavoro e la sicurezza al centro dell'agenda politica. "Oggi saremo in presidio contro le morti sul lavoro, figlie di imprese non qualificate e di catene infinite di appalti e subappalti, delle mancate regole, del mancato rispetto degli orari, del non rispetto dei giusti contratti collettivi, del massimo ribasso su costi della manodopera e della sicurezza, delle troppe false partite Iva e dello sfruttamento dei cottimisti, dei mancati controlli, delle poche risorse destinate agli ispettori, alle Asl, alle forze dell’ordine", si legge nella nota inviata da Cgil Lombardia.

Poi, le recriminazioni alle istituzioni: "Saremo in piazza contro le morti sul lavoro figlie della mancata attuazione della patente a punti, dell’impunità per chi sbaglia, dell’assenza del reato di omicidio sul lavoro", conclude la nota.