Oggi la protesta dei taxi davanti palazzo Marino

Protesta dei tassisti in piazza della Scala attesa per oggi, lunedì 13 novembre. La manifestazione si terrà dalle 16.00 sotto palazzo Marino, proprio in concomitanza con la seduta del consiglio comunale. “Credo sia doveroso ribadire perché la categoria si mobilita”, afferma in una nota Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu.

Secondo quanto riferito da Boccalini, tra le penalizzazioni al settore ci sarebbe la misteriosa sparizione di diversi parcheggi adibiti ai taxi, mai rimpiazzati o ricollocati. “Si tratta di una cosa che oltre a penalizzarci direttamente, restituisce l’impressione di un servizio taxi inefficiente ed assente dalle strade”, sottolinea il vice di Taxiblu che precisa che si tratta di “una percezione sbagliata del servizio oltre a favorire irregolari e abusivi”.

La protesta arriva dopo l’annuncio da parte della giunta di un bando per 450 nuove licenze in vendita, il cui ricavato (come da legge) verrà devoluto interamente ai “vecchi” tassisti. “Sottolineare questi problemi, unitamente a quelli riconducibili alla sicurezza cittadina, che gravano pesantemente sui lavoratori notturni è oggi più che mai doveroso ed è per questo che dalle 16 di oggi faremo sentire la nostra voce e valere le nostre ragioni”, conclude Boccalini.