Cittadini vs Lidl: "Giù le mani dalla villa storica"

"Giù le mani da Villa Pogliani". È lo slogan che hanno urlato i partecipanti al presidio che si è tenuto giovedì 8 giugno davanti al Lidl di via Lancetti. Al centro della protesta il probabile abbattimento della Villa Pogliani, con annesso giardino, di via Prestinari, per fare spazio a un nuovo punto vendita della catena tedesca.

"Abbiamo saputo, dagli organi preposti, del progetto di Lildl di fare un supermercato in via Prestinari nel quartiere Bovisa a Milano, distruggendo una Villa storica preesistente - si legge in una nota di Bovisattiva, che ha organizzato il presidio e lanciato una petizione su change.org -. Ci permettiamo di segnalare che detta Villa degli anni 30, non è solo un palazzo storico ben conservato, ma possiede anche un piccolo parco attiguo, con una decina di alberi di alto fusto e numerose magnolie, che rappresentano l’unico angolo di verde nell’arco di centinaia di metri. La Villa in buono stato di conservazione, rappresenta un angolo di memoria di come era il quartiere 100 anni fa".

Il quartiere Bovisa, notano i residenti, ha già pochissimi spazi verdi e via Imbriani, a oggi, è una strada a elevato traffico che presenta vari punti di restringimento pericolosi per i pedoni. Oltretutto, nella zona dove dovrebbe sorgere il nuovo discount ci sono già altri quattro supermercati. Di qui la richiesta dei cittadini ai vertici di Lidl affinché salvino la villa e la utilizzino come centro di formazione per i propri dipendenti, aprendo il parco alla città. "Aiutateci a salvare un pezzo di storia di Milano", è il grido dei manifestanti.

"Come cittadini del quartiere siamo decisi a opporci in modo pacifico, ma fermo alla distruzione di questa testimonianza del passato - continua la nota dell'associazione di quartiere -. Confidiamo che un marchio che pubblicizza la propria vocazione all’ambiente e all’attenzione alla persona sia sensibile al problema".