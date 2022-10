Perché la polizia ha protestato davanti alla sede del Comune di Milano?

Hanno protestato giovedì mattina davanti a Palazzo Marino, sede dell'Amministrazione comunale di Milano, i poliziotti aderenti a numerosi sindacati di polizia contro l'attuazione di Area B e Area C con le quali "il Comune ha dimenticato i colleghi che effettuano turni sull'arco delle 24 ore e pertanto sono impossibilitati a prendere i mezzi pubblici". Misure che i poliziotti tacciano di "illogicità". Non chiedono "più diritti ma di poter svolgere il proprio dovere, non programmabile e non prevedibile in maniera serena". Una delegazione sarà ricevuta nel pomeriggio dall'assessore alla Mobilità Arianna Censi nella sede del suo assessorato.

Nel frattempo, alcuni politici all'opposizione sostengono gli agenti che protestano. “Da venti giorni centinaia di migliaia di veicoli diesel euro 5 non possono più entrare nell’area B di Milano, si tratta di centinaia di migliaia di lavoratori impossibilitati a entrare a effettuare una consegna, a ritirare delle merce, a fare un servizio. Tra i soggetti colpiti ci sono anche gli operatori delle forze dell’ordine che con il loro veicolo privato si recano sul luogo di lavoro, in questura, nei commissariati di zona, in uffici interni all’area B. I sindacati di polizia - scrive in una nota Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega - hanno presentato una proposta ragionevole di ottenere una deroga di almeno un anno per gli operatori delle forze dell’ordine: perché la giunta comunale di Giuseppe Sala non ascolta i nostri uomini in divisa? Milano è già una città allo sbando sotto il profilo della sicurezza, adesso è paradossale che la giunta metta i bastoni tra le ruote, letteralmente, ai nostri uomini in divisa. Ora il sindaco Sala si attivi subito per concedere almeno una deroga di un anno agli uomini in divisa per l’ingresso nell’area B e a seguire apra una seria riflessione su una misura affrettata che sta generando problemi concreti alla nostra economia e a chi lavora”.