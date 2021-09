Gli studenti bloccano il traffico di Milano per il clima: scontri con le forze dell'ordine

Tensioni davanti al Mico (Milano congressi), in zona Fiera a Milano, a causa dei blocchi stradali organizzati da diversi giovani attivisti che protestano per il clima nell'inaugurazione della PreCop sul cambiamento climatico. I giovani, riuniti con la 'firma' della Climate Justice Platform, hanno bloccato tre incroci in zona Fiera, sedendosi e sdraiandosi a terra e bloccando inevitabilmente anche il traffico.

Intorno alle 8:00 alcuni attivisti che avevano organizzato un blocco sull'asse viale Berengario/Eginardo sono stati manganellati dalle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dalla questura i tafferugli sono scattati quando i ragazzi si sono mossi verso il Mico. Le forze dell'ordine hanno "impedito l'accesso alla struttura e isolato i manifestanti (…) provvedendo, con l'ausilio della polizia locale, a deviare la circolazione per creare il minor disagio possibile". Le proteste sono proseguite per tutta la mattina. Intorno alle 9:30 un gruppo ha bloccato il traffico in Largo Domodossola angolo Duilio. Intorno alle 11:00 i tre ragazzi che persistevano nel blocco sono stati accompagnati in questura dagli agenti per essere identificati.

Draghi: "Stiamo lavorando per un futuro migliore"

"L'Italia sta facendo tutto il possibile per garantire che i vari Paesi si stiano muovendo nella giusta direzione e rapidamente. Nell'ambito dell'Unione europea abbiamo contribuito ad istituire il programma 'Next Generation Eu' per assicurare una ripresa equa e sostenibile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento alla Pre Cop-26 di Milano. La transizione ecologica, ha spiegato, "è uno dei tre pilastri di tale programma, assieme alla digitalizzazione e l'inclusione sociale. L'Italia ha stanziato il 40% delle risorse nel nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la transizione ecologica. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la quota dei rinnovabili nel nostro mix energetico, rendere più sostenibile la mobilità, migliorare l'efficienza energetica dei nostri edifici e proteggere la biodiversità".

Durante il suo intervento il premier è stato contestato: sette ragazzi si sono alzati mostrando slogan per sollecitare il governo sulle azioni di contenimento dei cambiamenti climatici. Si tratta di giovani che erano regolarmente accreditati e con il pass al collo.

Nella giornata di giovedì 30 settembre, inoltre, il primo ministro italiano ha incontrato Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. L'incontro con le attiviste "è andato benissimo", secondo quanto affermato dal premier.