Proteste degli agricoltori, schierati 66 trattori alle porte di Milano

Circa 100 agricoltori e 66 trattori si sono posizionati a lato della provinciale Binasca a Melegnano, in corrispondenza dell’incrocio per il casello dell’Autostrada A1 Milano-Piacenza, nella mattinata di martedì 30 gennaio.

Si tratta di una protesta di diverse associazione di categoria contro alcune misure presenti nella politica agricola comune europea (Pac) e nel Green deal, in cui sono presenti dei vincoli che li coinvolgono. Loro ne vogliono meno e chiedono più incentivi, oltre a un taglio delle tasse.

A Melegnano la protesta è sorvegliata a vista dalla polizia stradale. Secondo quanto riferito dalla questura i manifestanti sono sul ciglio della strada, non hanno creato alcun blocco stradale e non pare abbiano intenzione di mettersi in marcia verso Milano.