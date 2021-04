I lavoratori che protestano e bloccano le strade di Milano con pullman e furgoni

A Milano martedì 6 aprile mattina moltissimi lavoratori appartenenti alle categorie più penalizzate dalla crisi economica e occupazionale provocata dalla pandemia del covid hanno manifestato in contemporanea per le strade del centro città, tra la Stazione Centrale e via Melchiorre Gioia, sotto la sede della Regione Lombardia. A comunicarlo è la questura di Milano, impegnata con i suoi uomini nel servizio dell'ordine pubblico.

La protesta dei venditori ambulanti in Centrale

Da un lato, tra via Vittor Pisani e piazza Duca D'Aosta, sono scesi in piazza i lavoratori ambulanti dei mercati all'aperto. I manifestanti, con circa un centinaio di mezzi, hanno paralizzato il traffico lungo la via Pisani, che collega piazza della Repubblica con la Stazione Centrale. Gli ambulanti, stando a quanto riferisce la polizia, vorrebbero partire in corteo ma le forze dell'ordine, al momento, dovrebbero impedire la marcia. Anche se gli ambulanti hanno già esposto l'intenzione di proseguire con la protesta anche nel pomeriggio, in corso Monforte, davanti la prefettura.

Foto Giampaolo Mannu

La manifestazione con i pullman sotto la Regione Lombardia

Poco distante, in via Gioia, sotto Palazzo Lombardia, i protagonisti della "sit-in" sono i conducenti e gli impiegati delle imprese di bus turistici. Decine e decine di pullman sono parcheggiati lungo la strada, a tappetto per circa 300 metri. In tutto, secondo le stime della questura dovrebbero esserci una quarantina di mezzi e una sessantina di manifestanti (200 mezzi secondo alcuni di loro). Vogliono essere ricevuti da un rappresentante della Giunta regionale.

Foto Doni Tombolato

La protesta dei lavoratori Alitalia sotto il Pirellone

Nella stessa zona, ma questa volta sotto al Pirellone, sul lato di via Filzi, stanno protestando una quarantina di lavoratori della compagnia aerea Alitalia. Il comparto aereo (così come quello del turismo in generale), ricordiamolo, è uno dei più colpiti dalle misure contro il coronavirus.