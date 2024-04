Condannata (in Tunisia) per un debito verso lo Stato: tribunale di Milano le concede protezione

Era stata condannata da un tribunale tunisino per un presunto debito con lo Stato, ma la giustizia italiana si è schierata dalla sua parte concedendole la protezione. Il motivo? Se fosse rimpatriata c'è "il fondato timore" che venga "sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti (...) potendo essere imprigionata per un lunghissimo periodo per ragioni esclusivamente riconducibili al mancato pagamento di una somma di denaro". Non solo, in Italia la carcerazione per debiti è scomparsa “da più di 150 anni”. Infine, la donna ha sempre respinto le accuse su tutta la linea.

Il provvedimento del tribunale di Milano (sezione speciale in materia di immigrazione) è arrivato nei giorni scorsi. La vicenda risale a oltre dieci ani fa quando la donna e altre persone avrebbero dato i documenti per una iniziativa politica legata alla costituzione di un nuovo partito dopo la rivoluzione dei Gelsomini del 2011. Il partito avrebbe ricevuto i finanziamenti statali per la campagna elettorale per cinque milioni di dinari, denaro versato dal ministero dell’Interno sul conto del sedicente presidente. Quest’ultimo, tuttavia, avrebbe intascato la somma e sarebbe scappato verso Abu Dhabi con il tesoretto. Da qui l’azione del tribunale e la condanna: la donna, insieme ad altre persone, si è trovata a essere promotrice e candidata del Fronte Nazionale Tunisino. Tutto a sua insaputa (a sua detta).

La donna, inoltre, è stata condannata a restituire la somma in solido con gli altri, insieme a una multa salata. Non avendo i soldi per pagare, per evitare la prigione, nel maggio del 2018 ha lasciato la Tunisia e ha raggiunto il fratello a Milano. Proprio in Italia ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione internazionale sussidiaria.