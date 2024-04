Così a Milano si "cureranno" i baby criminali (e le loro famiglie)

Due parole d'ordine: prevenire ed educare. Giovedì mattina il questore di Milano Giuseppe Petronzi, la presidente del tribunale per i minorenni, Maria Carla Gatto, e il presidente del Cipm, centro italiano per la promozione della mediazione, Paolo Giulini, hanno siglato il "protocollo Perseo", che si pone l'obiettivo di contrastare "la criminalità minorile" per favore "l’inserimento del minore".

Sostanzialmente i minorenni colpiti da misure di prevenzione del questore, saranno invitati - insieme alle famiglie - a prendere parte a un percorso trattamentale criminologico che permetta loro di comprendere il "disvalore" delle loro azioni, così da non ripeterle. Il protocollo è rivolto a chi riceve un ammonimento, un avviso orale, il divieto di accesso alle aree urbane, il divieto di accesso ai locali pubblici, tutte misure di prevenzione applicabili dalla questura.

"È un protocollo che punta a realizzare la finalità della rieducazione e del reinserimento sociale"; ha sottolineato Maria Carla Gatto. "Finora non c’era scambio con l’autorità giudiziaria, ma noi magari di quel minore sappiamo cose in più. L’agire insieme potrebbe dare possibilità in più di mettere in campo un intervento mirato e individualizzato", ha sottolineato la presidente del tribunale per i minorenni, rimarcando come la collaborazione tra le autorità sia il vero punto di forza dell'accordo.

"La questura si impegna a condividere, in sede di riunione periodica, i dati relativi alle condotte criminali, resi anonimi, per meglio valutare eventuali azioni di prevenzione ovvero di analisi criminologica del dato relativo al fenomeno di riferimento e a trasmettere tutte le misure di prevenzione adottate nei confronti dei minori, nonché le procedure di ammonimento avviate nei confronti di minori di età compresa tra i 12, 14 e di età superiore agli anni 14", hanno chiarito da via Fatebenefratelli in una nota.

Il Cipm - che già fa lo stesso con i maggiorenni dopo la firma del "protocollo Zeus" - "si impegna ad assicurare la possibilità di un percorso trattamentale criminologico ai minori destinatari di una delle misure, fornendo un ulteriore strumento a contrasto della reiterazione di tali comportamenti", mentre "il tribunale per i minorenni si impegna a trasmettere alla questura i dati inerenti ai procedimenti amministrativi nei quali il minore non si sia presentato" oltre che "a valutare l'eventuale applicazione del divieto di utilizzare in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari".

L'obiettivo - ha proseguito la Gatto - è "la responsabilizzazione del ragazzo". Si tratta - gli ha fatto eco il professor Giulini - "di modellare un intervento preventivo, con la prevenzione che deve caratterizzarsi come lavoro su una persone, in una fase precoce e iniziale per evitare l'escalation dei comportamenti criminali". E chiaramente la "prevenzione" non può che essere la linea guida del questore: "Ci siamo chiesti perché intervenire soltanto all'ultimo momento. Vorremmo - ha chiosato - arrivare un secondo prima del reato".