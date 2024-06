Mille persone evacuate dal tribunale di Milano: la prova anti incendio

Si è svolta venerdì mattina la prima prova anti-incendio al palazzo di giustizia di Milano. Intorno alle 11 un allarme sonoro ha intimato alle circa mille persone presenti di lasciare l'edificio, utilizzando l'uscita più vicina.

Avvocati, magistrati, personale amministrativo e tutte le altre persone presenti sono uscite dagli ingressi di via Freguglia, corso di Porta Vittoria e via Manara, guidati dalle squadre anti-incendio. Gli unici esclusi dalla prova di evacuazione, per motivi di sicurezza, sono stati gli agenti di polizia penitenziaria, i detenuti e il personale impegnato nelle udienze per direttissima.

Dopo circa mezz'ora le persone evacuate sono ancora in strada, in attesa di poter rientrare nel palazzo.