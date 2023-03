Cerca di soffocare la zia con l'ammoniaca: ricoverato in psichiatria

Le ha premuto uno straccio imbevuto di ammoniaca sul viso mentre dormiva e ha cercato di soffocarla. Un ragazzo di 22 anni ha aggredito sua zia nella notte. L'episodio a Luino, nel Varesotto, dove sono intervenuti ambulanze e carabinieri.

La donna ha reagito all'aggressione ed è riuscita a divincolarsi. A quel punto il nipote si è fermato, come riferisce la Prealpina. Lei, sotto choc, è stata soccorsa e trasportata in ospedale, per fortuna non versa in gravi condizioni e dovrebbe essere dimessa nelle prossime ore.

Il 22enne, che vive con gli zii ed è incensurato, è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Cittiglio. Potrebbe rispondere di tentato omicidio e l'ipotesi è che possa aver agito sotto l'abuso di droga, forse cocaina. Al momento dell'aggressione, lo zio era fuori per lavoro e in casa c'erano anche i bambini della coppia. Il ragazzo non risulta essere in cura per problemi psichici.