Caso Pifferi, la psicologa scrive al pm: "Io umiliata. Non lavorerò mai più in carcere"

Una lettera per “prendere posizione” sui fatti contestati. È questa l’unica testimonianza che una delle psicologhe del caso Pifferi, Paola Guerzoni, ha rilasciato al pm di Milano, Francesco De Tommasi. La professionista, indagata per falso e favoreggiamento, non ha risposto ad alcuna domanda fatta dal pubblico ministero. Le due dottoresse di San Vittore che si erano occupate del caso di Alessia Pifferi, accusata di omicidio per aver abbandonato la figlia di 18 mesi in casa per giorni, sono ora indagate insieme all'avvocata dell'imputata.

A commentare la lettera il legale della donna, Mirko Mazzali. “Non credo ci sia accanimento, contesto le valutazioni e pongo problema come cittadino - scrive l’avvocato -. Può la magistratura dire che siccome hanno sbagliato a fare un test questo sia un reato? Può decidere che se l’avvocato difensore che si attiva o gioisce se ottiene una consulenza questo sia un reato? Secondo me no, questo è il tema di questa indagine”.

Secondo quanto riportato da Mazzali, nello scritto Guerzoni ha raccontato di essere affranta e basita. “Sono riusciti a spaventarmi e umiliarmi per motivi che fatico a comprendere”, dice la psicologa riferendosi anche alle perquisizioni in casa definite come “trauma personale”. La dottoressa ha informato, tramite la lettera, che non lavorerà mai più in un istituto penitenziario. “Trascinarmi a San Vittore dalla porta carraia come i detenuti, scortata a vista, messa in una situazione dove tutti hanno potuto osservare la scena, agenti, detenuti, colleghi, questo ha avuto il solo scopo di umiliarmi”.