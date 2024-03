"Punteggi inseriti prima": la nuova accusa del pm alle psicologhe del caso Pifferi

Le due psicologhe del caso Pifferi sono state convocate dal pm Francesco De Tommasi per un interrogatorio, il 4 aprile. Le due professioniste rispondono di falso e favoreggiamento, perché avrebbero attestato falsamente un quoziente intellettivo di 40 punti per Alessia Pifferi, la donna sotto processo per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana, a Milano. Sotto accusa una relazione delle psicologhe datata 3 maggio 2023 usando il test Wais, che per il pm non sarebbe stato da somministrare a Pifferi in quanto soggetto "non a rischio di atti anti-conservativi" e "si presentava lucida, orientata nel tempo e nello spazio", nonché "nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali".

In pratica, come è noto, le due psicologhe sono accusate di avere creato le condizioni per tentare di giustificare la somministrazione del test e fornire alla donna una base che le permettesse di chiedere e ottenere una perizia psichiatrica, che avrebbe potuto portarla all'impunibilità. E non è tutto: il pm contesta alle psicologhe anche di avere predisposto i protocolli "con punteggi già inseriti" prima del 3 maggio 2023, cioè prima di somministrare il test a Pifferi, o di avere modificato "la versione originaria". Con le due professioniste è indagata anche la legale di Pifferi, Alessia Pontenani.

Lo scontro tra psichiatri

All'inizio di marzo, lo psichiatra Elvezio Pirfo, autore di una perizia secondo cui Pifferi sarebbe stata capace d'intendere e di volere, in udienza aveva definito "non appropriato" l'intervento delle psicologhe. Aveva poi aggiunto di non poter dire se l'imputata sia stata condizionata, ma di poter parlare "di apprendimento: certe risposte di Pifferi restituiscono la capacità di comprendere e riutilizzare le parole delle psicologhe". Tesi respinta da Marco Garbarini, psichiatra e consulente della difesa, secondo cui Pifferi soffre di un "disturbo cognitivo di base" che provoca dipendenza affettiva e assenza di empatia. Garbarini aveva aggiunto che "la personalità di Pifferi la inserisco, sulla base di dati, in un disturbo dello sviluppo intellettivo e quindi in una patologia psichiatrica che spiega com'è e 'giustifica' i suoi comportamenti.