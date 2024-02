L'uomo che tira pugni alle auto (anche dei vigili)

Si era messo in mezzo alla strada a fermare le auto di passaggio e tirare dei pugni sulle carrozzerie. È successo qualche sera fa, alle sette e mezza, a Canegrate, nel Milanese, per l'esattezza in via Damiano Chiesa. Il protagonista è un uomo di 40 anni del posto, con alcuni precedenti di polizia.

A un certo punto, però, sono transitati due agenti di polizia locale di Canegrate, fuori dal servizio: stavano tornando a casa, ognuno a bordo della propria vettura. I due vigili hanno fermato le auto e sono scesi per bloccarlo, non senza qualche difficoltà. Sul posto i sanitari del 118 per visitare l'uomo e i carabinieri di Legnano.