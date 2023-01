Fermato per un controllo: uomo prende a pugni in faccia il poliziotto

Un'aggressione improvvisa, violenta, senza nessun motivo. Un uomo di 35 anni, un cittadino peruvianio irregolare e con precedenti, è stato arrestato domenica mattina a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver mandato in ospedale un poliziotto.

Tutto è iniziato verso le 11.30, quando una volante ha fermato il 35enne in via Giacosa per un normale controllo. Mentre l'agente lo identificava, improvvisamente l'aggressore si è scagliato contro di lui colpendolo con dei pugni al volto prima di essere bloccato dal secondo poliziotto. Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda, dove i medici gli hanno riscontrato ferite guaribili in 7 giorni. L'uomo è stato invece dichiarato in arresto.

Stessa sorte toccata poche ore prima, verso le 8, a due 24enni, un italiano e un ecuadoriano. Fermati anche loro per un normale controllo in via Coni Zugna, si sono prima rifiutati di fornire i documenti e hanno poi cercato di aggredire gli agenti, che alla fine li hanno bloccati e portati in questura.