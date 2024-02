Prof, studenti e genitori ripuliscono il liceo Correnti (devastato dall'occupazione)

Studenti, genitori e professori muniti di guanti e sacchetti della spazzatura. Tutto per ripulire la scuola. È quello che è successo nella giornata di lunedì 5 febbraio al liceo Severi Correnti di via Alcuino a Milano, scuola che è stata devastata durante un’occupazione.

Le pulizie proseguiranno anche nei prossimi giorni. Per il momento, infatti, le lezioni sono sospese e lo resteranno fino alla fine della settimana perché l’edificio è ancora inagibile. All’interno della scuola, su pavimenti e arredi, è stato svuotato il contenuto di una ventina di estintori, serve quindi una santificazione eseguita da aziende specializzate. Non solo, ci sono danni materiali come ai bagni, ai computer ma anche ai vetri di porte e finestre.

Per i ragazzi che hanno dato vita all’occupazione potrebbero scattare misure salatissime. Una circolare inviata nelle scorse ore dal Ministero dell’istruzione dice infatti ai presidi che "dovranno essere poste a carico degli studenti responsabili le spese per le pulizie straordinarie che si siano rese necessarie e per il ripristino o la sostituzione di arredi, sussidi didattici, computer e ogni altra attrezzatura di proprietà della scuola".

Il caldo inverno delle occupazioni sembra essere solo all’inizio. Lunedì mattina alcuni ragazzi del liceo artistico Boccioni hanno provato a occupare l’edificio, senza riuscirsi. Per tutta la giornata il collettivo ha girato per i corridoi con megafoni invitando, invano, gli altri studenti a unirsi alla protesta.