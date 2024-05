Il pullman che porta eroina e cocaina dall'Albania a Milano

Era destinata alle piazze di Milano: Loreto, Crescenzago, Lambrate e Forlanini. Arrivava dall'Albania, in Italia, a Varese, direttamente in pullman. Da lì, un gurppo di uomini si doveva incaricare della distribuzione nel territorio milanese. Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia hanno arrestato un trentunenne italiano e due albanesi di 42 e 39 anni. I tre sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Le indagini iniziano dopo la scoperta di un immobile a Lainate (Milano), del trentunenne, usato come deposito di sostanza stupefacente da spacciare. I movimenti attorno all'abitazione vengono a quel punto osservati a distanza. La svolta arriva alle 6.30 di domenica, quando i poliziotti vedono uscire dal box dello stabile di Lainate un'auto guidata dall'italiano. Dopo aver raggiunto Varese, l'uomo si è fermato in piazzale Kennedy, nell'area adibita alla sosta dei pullman di linea provenienti dall'Albania.

Dal pullman scendono due uomini il trentanoveenne e il quarantadueenne. I due passano due grandi buste bianche all'italiano. Lui le nasconde nel vano della ruota di scorta del portabagagli della sua auto e riparte. Quando arriva a Cerro Maggiore (Milano), mentre è fermo a un semaforo rosso, gli agenti in borghese lo bloccano. Nell'auto scoprono un doppiofondo: con 20 panetti con circa 23 kg di cocaina e 6 panetti di eroina per un peso di circa 3,5 kg.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, la sostanza stupefacente sequestrata era destinata al mercato milanese delle zone Loreto, Crescenzago, Lambrate e Forlanini come emerso dagli accertamenti sugli spostamenti del pregiudicato italiano, sia dalle indicazioni rinvenute nel suo cellulare. Il trentunenne viene portato al carcere di Busto Arsizio (Varese), mentre i due albanesi carcere di Varese.