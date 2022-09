Sciame di vespe a scuola: paura per alcuni bambini a Milano

Uno sciame di vespe ha rovinato la mattinata di alcuni bambini in una scuola elementare a Milano, in zona Lorenteggio. Intorno alle 11 di giovedì, la calma dell'istituto comprensivo Narcisi è stata interrotta dalla presenza di numerose vespe che hanno creato scompiglio e punto quattro alunni. Tutti tra i 6 e i 7 anni.

In via dei Narcisi 2 sono intervenute diverse ambulanze e un'automedica del 118. Stando a quanto riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, la richiesta iniziale parlava di sette piccoli con punture di vespa. Per fortuna, i bimbi coinvolti erano meno e, soprattutto, nessuno di loro ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Sono stati tutti medicati sul posto.