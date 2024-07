Uomo accoltellato nei boschi dello spaccio: fermati due carabinieri per tentato omicidio

Il controllo, fuori orario e in borghese. La colluttazione, il corpo a corpo violento. Poi i fendenti. Due carabinieri sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio perché sospettati di aver accoltellato un uomo in una zona boschiva di Castiglione Olona, nel Varesotto, nota per lo spaccio di droga.

La violenza era esplosa la notte tra venerdì e sabato, quando il 118 aveva soccorso un giovane straniero - ancora da identificare - in via Fratelli Rosselli e lo aveva trasportato in condizioni critiche all'ospedale Circolo di Varese a causa di alcune coltellate. Domenica pomeriggio la svolta. "A seguito degli accertamenti eseguiti dai carabinieri della compagnia di Saronno nell’immediatezza dei fatti che hanno portato all’accoltellamento di un extracomunitario a Castiglione Olona, la procura della Repubblica di Varese ha tratto in stato di fermo due carabinieri che, liberi dal servizio e in assenza di alcun ordine d’impiego, sarebbero intervenuti in un’area boschiva ove era in corso una presunta attività di spaccio di stupefacenti", ha fatto sapere la stessa procura in una nota.

"La vittima dell’accoltellamento, in corso di identificazione e ancora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Varese, sarebbe entrata in contatto con i militari e a seguito di una colluttazione si sarebbe verificato l’episodio violento, i cui contorni sono tuttora al vaglio della procura della Repubblica". L'accusa per i due sarebbe di tentato omicidio: l'Arma ha già sospeso entrambi.

"Quanto accaduto - hanno comunque sottolineato dalla procura - non inficia l’ottimo lavoro svolto dall’Arma nel contenimento del fenomeno dello spaccio nei boschi e l’incessante lavoro sviluppato dai carabinieri e dagli squadroni cacciatori impiegati da oltre un anno nella Provincia di Varese".