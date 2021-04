Ancora due pusher arrestati a Milano Rogoredo

Nell'arco di meno di una settimana si arriva a quota quattro arresti per droga a Milano Rogoredo. Martedì erano finiti in manette un 39enne e un 18enne maghrebini e un paio di giorni di distanza tocca a un 26enne e un 27enne, entrambi del Marocco.

La polizia ferroviaria durante un servizio in borghese ha notato un gruppo di persone che entrava nel bosco tra la stazione di Rogoredo e qualla di San Donato. Gli agenti l'hanno seguito e tra le piante hanno visto che tre stranieri stavo per vendere dello stupefacente.

Gli spacciatori, in allarme, si sono dati alla fuga, ma due di loro sono stati bloccati subito dopo dalla Polfer che gli ha trovato circa 10 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi. Per entrambi a quel punto sono scattate le manette.