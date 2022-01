Il pusher tradito dalla troppa fretta

Ha allungato e accelerato il passo sperando di scamparla, ma proprio quell'eccesso di fretta ha insospettito i poliziotti, facendo scattare un controllo, che ha poi portato al suo arresto per spaccio. È quanto accaduto a un 24enne italiano, incensurato, nella serata di giovedì 20 gennaio, attorno alle 21.30, in via Fabrizio De André, zona Chiesa Rossa.

Il giovane, dopo un vano tentativo di allontanarsi, è stato fermato e trovato in possesso di circa cento grammi di hashish e di 2mila euro in contanti, probabile provento, secondo la questura, della vendita illecita di droga.

Una successiva perquisizione domiciliare, inoltre, ha permesso agli agenti di trovare altri 125 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Per lui, a quel punto, è partito l'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.