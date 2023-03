I pusher che lavorano vicino a un asilo

Lavoravano a ridosso di un asilo e di una scuola elementare spacciando droga. Ma sono stati scoperti e arrestati. L'accaduto nel pomeriggio di giovedì 9 marzo a San Donato Milanese, hinterland sud della città.

A finire in manette due marocchini di 35 e 29 anni, entrambi senza fissa dimora e irregolari in Italia, che ora sono accusati di detenzione ai fini di spaccio. Verso le 17.30, gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Mecenate, supportati dalla polizia locale di San Donato, sono intervenuti in un bar in via Kennedy dove hanno intercettato gli spacciatori.

I due, facendosi aiutare da alcune 'vedette', gestivano da tempo un’attività di spaccio, peraltro vicino alle due scuole e creando disagi ai gestori del bar e ai residenti degli stabili vicini. Durante il controllo sono stati fermati alcuni acquirenti e sequestrate 57 confezioni di cocaina, oltre a 2570 euro in contanti.