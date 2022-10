Il pusher 'beccato' perché infastidisce le donne al bar

Alle 7.30 del mattino si è messo a infastidire le clienti di un bar. Per questo è stato fermato dalla polizia, che poco dopo lo ha arrestato per spaccio. L'accaduto martedì 4 ottobre in via Sant'Erlembaldo, zona viale Monza.

A chiamare il 112 è stato il titolare del locale, il quale ha segnalato come ci fosse una persona molesta seduta a un tavolino. L'uomo, un 26enne italiano di origine egiziana e con precedenti specifici, all'arrivo dei poliziotti ha tenuto un atteggiamento provocatorio. Durante il controllo, gli sono stati trovati sei grammi di marijuana e un coltello a serramanico.

La volante del commissariato Greco-Turro ha poi perquisito l'abitazione del giovane, rinvenendo delle giovani piante di cannabis, altri 86 grammi di stupefacente e circa 770 euro in contanti. Per lui è partito l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.