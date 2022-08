Il pusher che prende a calci i poliziotti

Appena hanno provato a fermarlo per un controllo, lui ha iniziato a correre via, nel tentativo di sfuggire. Poi, una volta fermato, si è dimenato colpendo i poliziotti con dei calci. L'episodio nel pomeriggio di sabato 27 agosto, verso le 17.20, in via Saponaro, zona Gratosoglio.

L'uomo, un 28enne marocchino senza fissa dimora, è finito agli arresti con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio, visto che con sé aveva una decina di grammi di stupefacente. Poco prima, alla vista della volante che voleva fermarlo, aveva tentato di guadagnare la fuga.

Quando poi gli agenti lo hanno bloccato, aveva provato a ribellarsi colpendoli anche con alcuni calci, senza per fortuna causargli lesioni. Durante la perquisizione gli sono stati trovati dieci grammi di hashish e circa 200 euro in contanti. Per lui, che ha già precedenti, è scattato l'arresto.