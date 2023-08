Il pusher-ciclista che lancia la bici contro i poliziotti

Spaccio sì, ma quantomeno eco sostenibile. A condurlo un giovane 'pusher-ciclista' che è finito in manette dopo un tentativo di fuga.

L'episodio intorno alle 20.10 di mercoledì 2 agosto in piazza Angilberto, zona Vigentino, dove l'uomo un 29enne tunisino con precedenti e irregolare in Italia è stato notato da una volante della polizia. Appena hanno provato a fermarlo, lui ha iniziato a pedale per scappare via. Poi, quando il capo pattuglia si è messo davanti impedendogli il passaggio, lui gli ha lanciato contro la bici.

Il 29enne è poi fuggito a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione gli sono stati trovati 30 grammi di cocaina e 25 di hashish.