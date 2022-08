Il pusher senza patente che consegna la 'coca' in moto

Senza patente e con dieci dosi di cocaina. Questi gli elementi che hanno portato a sanzionare - e arrestare - un motociclista. L'episodio nel pomeriggio di lunedì 22 agosto, intorno alle 17, in via Campo dei Fiori a Novate Milanese, hinterland nord della città.

I carabinieri hanno fermato l'uomo, un 34enne italiano, per un controllo scoprendo che dal 2019 non aveva mai rinnovato la patente. Dentro alla moto, poi, sono state trovate 10 dosi di 'coca' già pronte alla vendita, ognuna di circa 0,3 grammi, per un totale di 2.80 grammi.

Il 34enne aveva con sé anche 300 euro in contanti, possibile provento dell'attività di spaccio. Subito dopo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e multato per guida senza patente.