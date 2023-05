Il pusher che chiede aiuto ai carabinieri: "Un cliente mi minaccia di morte"

Un cliente insoddisfatto lo ha minacciato di morte. E a quel punto il pusher non ha avuto altro rimedio se non rivolgersi ai carabinieri e denunciare tutto. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi.

Tutto è iniziato quando l'uomo, un 43enne, ha venduto cinque dosi di 'coca' a un 55enne comasco domiciliato a Giussano (Mb), affidato in prova ai servizi sociali, che si era recato a Luisago (Co) per comprare la droga. Una volta tornato a casa, però, il cliente si è reso contro che la droga che aveva acquistato non era di qualità e quindi è tornato dallo spacciatore pretendendo di riavere i 250 euro spesi. Il pusher si è rifiutato e a quel punto il 55enne avrebbe minacciato di morte lui e i suoi familiari.

Le intimidazioni si sarebbero ripetute nei giorni successivi e sarebbero avvenute, con un'escalation, anche attraverso un intermediario, un 64enne di Turate (Co) con una lunga sfilza di precedenti. “Lo sai, è molto arrabbiato, ormai il tempo è scaduto. Hai solo lunedì e poi ti verranno a prendere a casa”, avrebbe detto l’uomo allo spacciatore. Terrorizzato, il 43enne, con precedenti per droga e per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, si è rivolto ai militari per chiedere aiuto.

Dopo la segnalazione del pusher, il 64enne e il 55enne sono stati denunciati per tentata estorsione in concorso. Il 55enne, poi, è stato portato in carcere a Monza.