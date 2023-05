I pusher che infastidiscono barista e clienti

Sono stati fermati dalla polizia perché stavano dando fastidio alla titolare di un chiosco e ai suoi clienti. Ma addosso avevano droga e contanti e per loro è scattato l'arresto. L'episodio nella serata di mercoledì, verso le 19:30, al Parco Verga di Quarto Oggiaro.

A finire in manette un 34enne e un 21enne marocchini e un 19enne italiano. A chiamare il 112 la titolare del chiosco, dopo che i tre avevano infastidito lei e i suoi clienti.

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato al 21enne 65 grammi di hashish, al 19enne 145 euro in contanti e al 34enne tre grammi di cocaina e 60 euro in contanti. A quel punto tutti e tre sono stati arrestati per spaccio.