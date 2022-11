Il pusher che spaccia davanti al Poli

Hashish, marijuana, un bilancino di precisione e quasi 2mila euro in contanti. Questo il 'kit' che è costato l'arresto per spaccio a un 30enne italiano. La polizia di Stato lo ha fermato nella serata di giovedì 17 novembre, verso le 23, in piazza Leonardo da Vinci, davanti alla sede del Politecnico di Milano, trovandogli alcuni grammi di 'erba'.

Il 30enne aveva già precedenti specifici e nell'agosto del 2021 era stato denunciato sempre per droga anche in Sardegna. Durante il controllo gli sono stati trovati un paio di grammi di sostanza, ma durante una perquisizione in casa, in alcuni barattoli di vetro in camera da letto, gli agenti hanno trovato altri 25 grammi di marijuana e 180 di hashish.

Subito dopo sono stati individuati anche il bilancino, 1800 euro in contanti e uno smartphone risultato rubato (che gli è costata anche una denuncia per ricettazione). A quel punto per lui è partito l'arresto.