Due pusher e un rapinatore arrestati in Stazione Centrale

Due ragazzi arrestati per spaccio e uno per rapina. Questo nei giorni scorsi il bilancio dell'intervento della polizia ferroviaria e della cinofila in Stazione Centrale, nell'ambito dell'operazione 'Stazioni sicure'.

Martedì 20 settembre due marocchini di 22 e 23 anni sono finiti in manette per detenzione e spaccio di droga dopo essere stati scoperti dai cani poliziotto. Uno dei due giovani ha tentato invano la fuga. L'arresto è partito dopo che gli agenti gli hanno trovato 67 grammi di cocaina, quasi due etti e mezzo di hashish e circa 33 grammi di marijuana.

Lo stesso giorno è stato arrestato anche un 24enne afghano, accusato di aver rapinato un viaggiatore dello smartphone, in un ristorante della stazione.