Il pusher di 'super coke' che spaccia ai domiciliari

Era agli arresti domiciliari, ma questo non gli impediva di continuare a spacciare. Sorpreso con la 'super coke', è stato portato in carcere. L'episodio nel pomeriggio di martedì 13 giugno, intorno alle 15.30, in via Messina, zona Chinatown.

A finire in arresto, per la seconda volta, un 45enne italiano pregiudicato. Tradito da una soffiata, è stato sorpreso dagli agenti della polizia di Stato nella sua abitazione con una decina di grammi di Mdpv, la droga sintetica nota anche come 'super coke', 'magic' o 'maddie', che produce effetti forti anche se assunte in piccolissime dosi.

Dopo essere stato trovato con lo stupefacente in casa, il 45enne è stato arrestato con l'accusa di spaccio.