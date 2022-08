Il pusher 'incastrato' dal suo volto noto

È stato trovato con una ventina dosi di cocaina. A farlo scoprire quel suo volto già familiare alla forze dell'ordine. Arresto per spaccio verso le 11 di giovedì 25 agosto in via Borsi, zona Navigli.

Una volante di passaggio ha notato l'uomo, un 31enne tunisino irregolare in Italia e con precedenti, che era noto ai poliziotti. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 17 dosi di 'coca', per un totale di 12 grammi circa e 135 euro in contanti, possibile provendo della vendita di droga. Per lui è partito l'arresto con l'accusa di spaccio.