L'indagine sul Qatargate sarà aperta anche a Milano

La procura di Milano indagherà presto sul Qatargate per riciclaggio. Il fascicolo autonomo non è stato ancora aperto ma è questione di pochi giorni. Al centro dell'inchiesta la commercialista di Antonio Panzeri, Monica Rossana Bellini, e l'ex collaboratore dell'ex eurodeputato, Francesco Giorgi. I magistrati di Bruxelles continuano intanto a indagare sulle tangenti che l'ex eurodeputato Panzeri, con altri, avrebbe ricevuto dal Qatar e dal Marocco per favorirne gli interessi durante i lavori parlamentari.

Intanto, nei primi giorni di marzo, sempre a Milano si terrà un'udienza in cui il giudice stabilirà se consegnare alla magistratura belga la commercialista, la quale, secondo gli inquirenti di Bruxelles, avrebbe creato strutture societarie in grado di dare una "veste legale" ai soldi che Panzeri riceveva dal Qatar. In particolare è stata creata la società Equality, formalmente di consulenza, che ha fornito servizi ad un'altra società, con sede nel Regno Unito. Dettagli riferiti da Francesco Giorgi, ex collaboratore di Panzeri e compagno di Eva Kaili, tuttora in carcere in Belgio, ex vice presidente dell'europarlamento.

Il filone del riciclaggio per "lavare" il denaro è proprio quello su cui punterà la procura di Milano. La commercialista Bellini, intanto, è tornata libera da una ventina di giorni, ma con divieto di espatrio proprio in attesa della decisione se consegnarla ai belgi o no. E libere (dopo che le autorità di Bruxelles hanno rinunciato all'estradizione) anche la moglie e la figlia di Panzeri.