Incendio a Quarto Oggiaro: fiamme devastano un appartamento al quarto piano

Un incendio è divampato in un caseggiato popolare di via Cogne a Milano (zona Quarto Oggiario) nella serata di mercoledì 1° settembre.

Le fiamme, scatenatesi intorno alle 23:30, hanno avvolto e devastato un appartamento al quarto e ultimo piano della palazzina del civico 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno evacuato l'immobile e spento le lingue di fuoco.

Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia locale. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati, solo due cagnolini - visibilmente spaventati - sono tratti in salvo dall'appartamento devastato dal rogo. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.