Quattro pusher arrestati a Milano dalla polizia

Nei giorni scorsi a Milano, la polizia di Stato ha arrestato 4 giovani per spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro, durante una mirata attività investigativa al fine di prevenire i fenomeni di spaccio nel quartiere, hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un cittadino boliviano di 35 anni trovato in possesso di 7 dosi di marijuana in via Console Marcello. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di alcuni condomini che hanno notato il 35enne muoversi all'interno del condominio con un cappuccio sulla testa e in maniera sospetta. Per l'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia.

Lunedì sera i poliziotti della volante del Commissariato hanno individuato e arrestato in flagranza due cittadini gambiani di 28 e 33 anni presso la stazione Certosa. I due uomini, nei pressi di un supermercato, nascondevano la droga all'interno di alcune lattine; alcune venivano usate per trasportare la sostanza, altre venivano lasciate nei cespugli con quantitativi di droga maggiori, altre ancora utilizzate per le cessioni. I poliziotti hanno trovato i due in possesso di 20 grammi di droga tra hashish e marijuana e oltre 300 euro in contanti. Entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di ritorno nel Comune di Milano.

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato hanno arrestato in via 5 Maggio un altro cittadino gambiano di 30 anni. L'uomo, fermato per un controllo nei pressi di un bar della zona, è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di marijuana.