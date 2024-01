Raccoglie un botto per strada: gli esplode in mano e perde tutte dita

Ha perso tutte le dita della mano sinistra. Tutto colpa di un fuoco d'artificio che gli è esploso in mano. Un botto che a quanto pare potrebbe aver raccolto per strada.

Vittima dell'incidente è un uomo di 32 anni, un egiziano che nella tarda serata di sabato 6 gennaio, poco prima di mezzanotte, è stato soccorso dal personale del 118 in via Giacinto Gigante, zona San Siro a Milano.

Secondo una prima ricostruzione della polizia di Stato, il 32enne potrebbe aver trovato in strada il botto, forse abbandonato da Capodanno. Poi avrebbe voluto farlo esplodere ma si è ferito gravemente.

I soccorritori, arrivati con ambulanza e automedica in codice rosso, lo hanno trasportato d'urgenza alla Clinica San Giuseppe ma per le cinque dita non c'era nulla fare. Ferite importanti ma meno gravi anche alla mano destra.