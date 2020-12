Terremoto in Croazia, a Milano la Caritas avvia una raccolta fondi per aiutare la popolazione

A Milano la Caritas Ambrosiana stanzia 10 milaeuro e lancia una raccolta fondi a favore della popolazione croata colpita dal terremoto che ha avuto come epiecentro la cittadina di Petrinja in Croazia, scossa sentita anche in Italia. “In questo momento così difficile per tutti a causa della pandemia da Covid 19 non vogliamo far venire meno il nostro sostegno a chi è precipitato in una situazione tanto drammatica”, spiega il direttore Luciano Gualzetti.

Un'iniziativa che si somma all'offerta del Governatore Attilio Lombardo che il giorno del sisma aveva già messo a disposizione "la Protezione Civile" "nel caso ve ne fosse bisogno".

Il terremoto in Croazia

Il terremoto ha colpito la Croazia alle ore 12:19 del 29 dicembre 2020. Il sisma di magnitudo 6.4 si è originato a circa 40 chilometri a Sud di Zagabria: l'epicentro a pochi chilometri da Petrinja, una città di circa 23.000 abitanti. Nella stessa area erano stati registrati il 28 dicembre, due terremoti di magnitudo 5.2 e 4.9, rispettivamente alle 6:28 e 7:49 (ora italiana). Il sisma ha provocato diversi morti e molti danni a case e infrastrutture.

Data l’elevata magnitudo e le caratteristiche geologiche della regione adriatica, l’evento è stato risentito anche in molte regioni italiane, soprattutto quelle del Nord-Est e della costa adriatica, come evidenziato dalle numerose segnalazioni.

Terremoto nel veronese (avvertito anche nel Milanese)

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita anche a Milano nel pomeriggio di martedì 29 dicembre 2020. Il sisma, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una magnitudo Richter pari a 4.4 ed epicentro nel territorio comunale di Isola della Scala, nella bassa del Veronese, a una profondità di 9 km. La scossa si è verificata alle 15.36.